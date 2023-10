” FUTURI COMUNI ” * ELEZIONI TRENTINO: « IL MANIFESTO ” LIBERTÀ – OPPORTUNITÀ “CRESCITA”, A SOSTEGNO DEL CANDIDATO PD ANDREA DE BERTOLINI »

13.31 - giovedì 5 ottobre 2023

Presentazione del Manifesto “Futuri Comuni” al candidato indipendente PD Andrea De Bertolini

Ieri 4 ottobre il direttivo di Futuri Comuni, allargato ad alcune espressioni della società civile di Rovereto e Vallagarina ha presentato il “Manifesto Futuri Comuni – Libertà, Opportunità, Crescita”.

Il manifesto è frutto del lavoro svolto dall’associazione durante il tour nei comuni del Trentino svolto negli ultimi mesi ed è il punto di partenza verso la costruzione di un Trentino europeista, equo, sostenibile, competitivo ed ambizioso.

È un lavoro aperto che continuerà ad arricchirsi nei prossimi mesi per ricostruire un legame forte tra cittadini ed istituzioni, tra valli e città che negli anni si è sfilacciato e spesso contrapposto.

“E’ un contributo di valori, idee e proposte concrete per l’Alleanza Democratica Autonomista. Il manifesto indica 5 priorità che si concretizzano in linee strategiche e proposte attuative: il lavoro di qualità, imprese e produttività, scuola e università, ambiente ed energia e infine diritti democrazia e parità” hanno dichiarato Laura Scalfi e Luca Leoni (presidente dell’Associazione).

Futuri Comuni intende promuovere il manifesto perché trovi nel prossimo Consiglio provinciale interlocutori credibili ed indipendenti in grado di interpretare le cinque priorità contenute traducendole in proposte legislative e/o atti amministrativi che ne diano concretezza ed attuazione.

Il manifesto è stato illustrato al candidato indipendente del PD di area riformista e liberaldemocratica Andrea de Bertolini. Andrea De Bertolini ha accolto con convinzione il manifesto “Futuri Comuni” e si è impegnato a lavorare con l’Associazione per tradurlo in azioni concrete nel futuro Consiglio provinciale, contribuendo altresì ad arricchirlo e a costruire insieme a Futuri Comuni un percorso per far crescere nelle future amministrazioni nuova classe dirigente.

“Questo manifesto rappresenta una visione progressista e inclusiva per il futuro della nostra comunità”, ha dichiarato Andrea de Bertolini. “Sono grato per il sostegno di Futuri Comuni e di tutti i cittadini che hanno contribuito a sviluppare questo documento. Questo incontro costituisce un punto di partenza per un lavoro comune nei prossimi anni volto a portare competenza e nuova passione nell’ agire amministrativo”.

Il processo di sviluppo del manifesto è stato aperto e inclusivo, coinvolgendo diverse voci e prospettive. Ora, con il sostegno del candidato Andrea de Bertolini, il gruppo si prepara a lavorare per realizzare gli obiettivi delineati nel manifesto.

Luca Leoni e Laura Scalfi