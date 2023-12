14.02 - martedì 19 dicembre 2023

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, la finale di Sanremo Giovani 2023 condotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata sarà presente anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 74° Festival di Sanremo.

