ZENI – ZANELLA – DEMAGRI – COPPOLA – DALLAPICCOLA – MANICA – MAESTRI – ROSSI – DEGASPERI (CONSIGLIERI PAT MINORANZA) * ICE RINK – BASELGA PINÉ: « CHIEDIAMO UN INTERVENTO AL PRESIDENTE FUGATTI, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO »

16.02 - lunedì 9 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Pinè e la sua occasione. Il caso politico dell’Ovale di Pinè dovrà essere trattato nelle giuste sedi istituzionali. A breve sarà quindi possibile per il Presidente Fugatti informare l’intero Consiglio Provinciale e i cittadini interessati alla questione. Questa mattina è stata depositata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 140 del Regolamento del consiglio provinciale, primo firmatario il consigliere Zeni, con la sottoscrizione dei Consiglieri Zanella, Demagri, Coppola, Dallapiccola, Manica, Maestri, Rossi e Degasperi.

Per i Consiglieri di Minoranza

Demagri Paola

ll.mo Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

Sede

Oggetto: Richiesta di comunicazione del Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno del Consiglio provinciale.

Con riferimento all’articolo 140 del Regolamento interno del Consiglio provinciale i sottoscritti consiglieri provinciali chiedono una comunicazione del Presidente della Provincia in merito alla riqualificazione dell’impianto per il pattinaggio di velocità presso l’Ice Rink Oval di Baselga di Pinè per le prossime Olimpiadi invernali.

I sottoscritti consiglieri chiedono in particolare al Presidente della Provincia d’informare il Consiglio sull’iter progettuale, sui costi e le prospettive dell’impianto anche alla luce delle notizie giornalistiche che paventano il trasferimento delle gare olimpiche di pattinaggio di velocità verso impianti già esistenti in Piemonte.

Luca Zeni