BLOCCO STUDENTESCO TRENTO * UNITN: « FEMMINILE SOVRAESTESO? BASTA PAGLIACCIATE IN ATENEO »

12.52 - giovedì 4 aprile 2024

Blocco Studentesco Trento: “Femminile sovraesteso? Basta pagliacciate in Unitn”. Diversi i manifesti dal Blocco Studentesco nelle facoltà dell’Università degli Studi di Trento contro l’utilizzo nelle comunicazioni ufficiali, anche per gli uomini, del “femminile sovraestero”.

“L’Università di Trento – afferma il movimento del fulmine cerchiato – non è nuova a queste paradossali trovate ideologiche. Ricordiamo i bagni gender neutral, il patrocinio a eventi politici come il Dolomiti Pride, convegni sull’ideologia gender e altri espedienti che mirano più ad orientare politicamente il dibattito che a dare un reale beneficio agli studenti”.

“Come mai c’è sempre grande attenzione nel sostenere le battaglie ideologiche del mondo LGBT ma meno nei confronti delle reali problematiche dello studente? Dal problema del caro affitti, che pesa notevolmente per migliaia di studenti, al diritto allo studio l’Ateneo è spesso rimasto silente. Anziché pensare alla presunta inclusività scaturita dall’utilizzo del linguaggio femminile anche per gli uomini forse ci si dovrebbe occupare degli studenti e anche di coloro che non accettano questa clownesca propaganda arcobaleno che mira ad attaccare l’uomo per solleticare i sogni bagnati di una minoranza di folkloristici ossessionati”.