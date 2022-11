CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « SOUMAHORO RISPONDE AL TG SATIRICO, INTANTO DAGLI EX SOCI NUOVE RIVELAZIONI »

19.39 - martedì 29 novembre 2022

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento con Pinuccio e il “caso Aboubakar”, dopo che l’ex sindacalista ha risposto, a mezzo Ansa, al servizio trasmesso ieri dal tg satirico di Antonio Ricci (vedi servizio) in cui venivano fatte le pulci al bilancio della sua Lega Braccianti.

Soumahoro ha dichiarato che la Lega Braccianti “non ha mai preso alcun rimborso in merito al reddito d’emergenza”, confermando però l’esistenza di un accordo con il Patronato. Contestando le affermazioni dell’ex socio Balde sulle spese per i trasporti, ha ribadito che il bilancio “è pubblico”. Ma proprio sulla questione trasporti c’è una nuova rivelazione: l’altro socio di Soumahoro, Soumaila Sambare, rivela un particolare che per la prima volta collega l’attività della Lega Braccianti a quella delle coop gestite dalla suocera di Aboubakar (che è stata indagata, tra le altre cose, per truffa aggravata). «Aboubakar ci aveva promesso di comprare un pulmino per la Lega – dice Sambare – per evitare che di spendere un sacco di soldi in affitti di mezzi». Ma questo furgoncino lo avrebbe acquistato non Lega Bracciantik, ma una delle associazioni della moglie di Soumahoro.

L’ex socio aggiunge un altro particolare: «Ci sono stati dei morti qui, Soumahoro poteva pagare il trasferimento delle salme in Africa. I soldi sul conto c’erano, perché non li usava?».

Striscia la notizia ha iniziato a contattare Soumahoro dal 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Ma fino a oggi non abbiamo avuto risposte dirette. L’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito nell’occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla suocera e per i fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse, raccolte da Striscia la notizia, dei suoi due ex soci.

