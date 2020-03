PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « IL VIDEO PER I BAMBINI È ON LINE, IN MANIERA SEMPLICE SPIEGATE LE REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE » (CLIP ALLEGATA)

Coronavirus: il video divulgativo per i bambini è online. Cos’è il Coronavirus? Com’è fatto? Perché non posso andare dai nonni? Questi alcuni dei quesiti ai quali dà risposta online il video divulgativo per i nostri piccoli.

I bambini ci rivolgono numerose domande in merito al Coronavirus. Allo scopo di dare una risposta divulgativa adatta ai più piccoli l’Eurac Research di Bolzano ha preparato un video trilingue, in italiano, tedesco ed inglese.

Il video illustra in maniera semplice e chiara tutte le informazioni più rilevanti per i bambini in merito al Coronavirus. Vengono illustrate in maniera chiara soprattutto le regole per il contenimento dell’infezione, poiché anche per i bambini è importante comprendere le misure adottate. Il video di tre minuti è già disponibile online.

Un riassunto in linguaggio semplificato delle principali informazioni è inoltre disponibile in una sezione della pagina web ufficiale della Provincia www.provinz.bz.it/coronavirus.

I testi sono stati redatti dall’Agenzia di stampa della Provincia in collaborazione con l’”Ufficio okay – per la lingua semplificata” della Lebenshilfe.