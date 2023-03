SMI TRENTINO * APSS: PAOLI, « CONSEGNARE LE BUSTE PAGA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE È UN OBBLIGO DI LEGGE, DA RISPETTARE DA PARTE DEL NOSTRO DATORE DI LAVORO »

16.27 - mercoledì 29 marzo 2023

Consegnare le buste paga ai medici di medicina generale del S.S.N.è un obbligo di legge da rispettare da parte del nostro datore di lavoro attuale: APSS di Trento. Essa, come per i dipendenti, ha infatti da tempo disposto sul suo sito web una zona riservata ai medici di medicina generale, a cui accediamo per poter verificare ogni voce retributiva dei nostri emolumenti lavorativi mensili erogati prima del bonifico bancario.

Ed ognuno di noi,in possesso di regolare Pin, Password, numero di matricola, accede nella sua area riservata aziendale, fornendo le proprie credenziali di accesso, e verificando il frutto del proprio lavoro mensile effettuato il mese precedente.Potendo cosi contestare possibili ammanchi o ricevere le dovute spiegazioni per rasserenare gli animi.

Per l’ennesima volta, in questo 2023, Smi ha diffidato ufficialmente APSS, a tutela dei propri iscritti, di non omettere più come oggi, alle ore 12 del 29 marzo 2023 la consegna telematica del loro cedolino di febbraio 2023. Infatti il prospetto paga è l’unico strumento per sapere le componenti della nostra retribuzione, della quota fissa e della quota variabile mensile, dei permessi residui, per il pagamento delle nostre indennità progettuali, per la verifica del numero esatto dei nostri pazienti al 15 di ogni mese ,delle nostre prestazioni, dei nostri gruppi, di quanto ci sottrae ogni mese APSS verificando eventuali ritardi ISTAT su deceduti o inserimenti impropri.

Proprio per questo esiste un vero obbligo di consegna delle buste paga da parte di APSS ad ognuno di noi. All’atto della corresponsione della retribuzione, secondo Legge nazionale, quindi, deve avvenire la contestuale e contemporanea retribuzione dei medici di medicina generale, cioè il 27 del mese, non oltre. Siccome sembrerebbe, negli ultimi mesi, che neppure con i suoi sempre maggiori servizi esternalizzati APSS riesca a caricare sul suo sito web aziendale, nella zona a noi dedicata, le nostre buste paga/cedolini, suggeriamo almeno di mandarceli a mano, oppure via Pec, oppure via mail.

Stiamo infatti predisponendo, per non andare in agitazione sindacale, con un centinaio dei nostri iscritti, una querela per mancata consegna del cedolino da più mesi. Nella spiacevole certezza che, sicuramente, ciò porterebbe ad una visita in Azienda da parte dell’Ispettorato del Lavoro. A loro volta gli organi di vigilanza potrebbero constatare la mancata o ritardata consegna ai nostri medici del prospetto paga e l’omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sui nostri prospetto paga ( e non sarebbe la prima volta).

In entrambi i casi APSS rischierebbe sanzioni amministrative pecuniarie di cui né APSS, ne i suoi medici convenzionati che sono già stati visitati dai NAS, né la Provincia, né il presente Sindacato vorrebbero, in questo momento di penuria generale delle risorse!

Attenderemo quindi un ultimo mese, quello pasquale, se si corregge. Dopo di che i nostri medici e lo stesso sindacato si faranno parte attiva per chiedere al Giudice del Lavoro l’emissione di un ordine di consegna del cedolino (art.633 c.p.c.) per le successive determinazioni.

E intanto abbiamo già ulteriori risposte per chi, in APSS, non comprende ancora perchè manca nei medici l’ attrattività a venire in Trentino.

Dr. Nicola Paoli

Commissario SMI Trentino