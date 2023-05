PAT * VVF VOLONTARI – CAVEDINE: FUGATTI, « IN 170 ANNI AVETE CONTRIBUITO A FARE CRESCERE L’AUTONOMIA DEL TRENTINO » (VIDEO)

16.24 - domenica 28 maggio 2023

Vigili del Fuoco di Cavedine: Fugatti, in 170 anni avete contribuito a far crescere l’autonomia del Trentino. Il Corpo dei vigili del fuoco di Cavedine festeggia i 170 anni dalla loro fondazione. Anche il Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha voluto rendere loro omaggio partecipando in compagnia del sindaco David Angeli e del comandante dei Vvf Mattia Comai alle celebrazioni a Cavedine dove si è svolta una lunga sfilata dei pompieri, accompagnati dalla banda musicale, che si è conclusa alla caserma del paese.

“170 anni sono tanti e non sono scontati – ha detto il Presidente dal palco al termine della sfilata – vengono prima dell’autonomia del Trentino e vendono prima della grande guerra che fanno capire quanto siano profonde le radici del volontariato in questa comunità.

Questo gruppo è sopravvissuto ai molteplici eventi che si sono verificati in oltre un secolo e mezzo di storia, ma soprattutto ha fatto crescere il nostro territorio con i valori e gli ideali che sono alla base dei volontari dei vigili del fuoco del Trentino.È questo lo spirito dell’autonomia trentina – ha concluso Fugatti – perché il volontariato è nel dna del popolo trentino. Siamo sempre stati in prima fila per aiutare gli altri e lo stiamo dimostrando anche ora in Romagna”.