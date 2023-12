ARERA * GAS: « BOLLETTA A -1,3% PER I CONSUMI DI NOVEMBRE 2023, VALORE DELLA MATERIA PRIMA A 42,53 €/MWH » (PDF SCHEDA TECNICA)

17.33 - lunedì 4 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Gas: bolletta a -1,3% per i consumi di novembre. ARERA comunica il valore della materia prima: 42,53 €/MWh, la spesa nell’anno scorrevole a -17,7%

In diminuzione la bolletta gas per la famiglia tipo1 in tutela per i consumi di novembre 2023 che scende del 1,3% rispetto a ottobre.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di novembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso scendere rispetto a quelle registrate a ottobre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 42,53 €/MWh*.

La variazione complessiva pari a -1,3% per la famiglia tipo per il mese di novembre è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale. Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (dicembre 2022 – novembre 2023) è di 1.431 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 17,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (dicembre 2021 – novembre 2022).

Confermati per novembre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

*I valori della componente CMEM,m