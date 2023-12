LEGA CAMERA * FORTEZZA (BZ): VICE MINISTRO RIXI,« BRENNERO, IN COSTRUZIONE IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO SOTTERRANEO PIÙ LUNGO AL MONDO »

16.42 - lunedì 4 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Brennero, Rixi: in costruzione collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. “Sul Brennero stiamo realizzando il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo coi 55 km del nuovo tunnel che si collegherà alla circonvallazione di Innsbruck, per un totale così di 64 km di gallerie. I tempi di percorrenza saranno abbattuti. Treni più lunghi e capienti favoriranno la diminuzione del costo delle merci e l’intero settore industriale europeo avrà accesso a un sistema logistico italiano sempre più competitivo. Meno camion sulle strade, meno inquinamento e tanti nuovi posti di lavoro per arrivare a una reale transizione ecologica, socialmente ed economicamente sostenibile”.

Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine del sopralluogo sul cantiere H71 sul sottoattraversamento Isacco, nel comune di Fortezza (Bz), in occasione della festa di Santa Barbara.