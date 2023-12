ENAC * RIYADH – “ICAN 2023“: « INCONTRO DI PALMA E ABDULAZIZ AL-DUAILEJ (PRESIDENTE AUTORITÀ AVIAZIONE CIVILE SAUDITA) »

16.36 - lunedì 4 dicembre 2023

Avvio dei lavori ICAN 2023 – Incontro del Presidente Di Palma con Presidente Autorità aviazione Civile saudita. Prima giornata di lavori e incontri istituzionali all’evento ICAO di negoziazione dei servizi aerei – ICAN 2023 in corso di svolgimento a Riyadh. La delegazione italiana è guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Oggi primo importante incontro tra il Presidente Di Palma e H.E. Abdulaziz Al-Duailej, Presidente dell’Autorità saudita GACA (General Authority of Civil Aviation), quale occasione di confronto sull’importante ruolo che svolge il trasporto aereo nella crescita economica di un Paese, aprendo, nello stesso tempo, a relazioni di carattere culturale che permettono di superare pregiudizi tra i diversi popoli.

La delegazione italiana, inoltre, ha incontrato anche la delegazione saudita per trattare gli aspetti tecnici relativi al Memorandum of Understanding che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. In queste giornate di lavori, si susseguiranno meeting tra le varie delegazioni finalizzati alla negoziazione di accordi aerei bilaterali relativi all’ampliamento/riconoscimento dei diritti di traffico di interesse di vettori e gestori dei rispettivi Paesi.