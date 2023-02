PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COMMISSIONE SPECIALE STATUTO AUTONOMIA: « AUDIZIONI CON I PROFESSORI PALERMO – POSTAL E SEN. DURNWALDER »

16.08 - venerdì 17 febbraio 2023

Commissione speciale per lo Statuto di Autonomia: sentiti i professori Palermo e Postal nonché il senatore Durnwalder. Gli esperti propongono migliorie procedurali e di contenuto. La commissione speciale per il controllo delle proposte di modifica dello Statuto di autonomia (ai sensi degli articoli 108-bis e 108-ter del regolamento interno) si è riunita oggi per le audizioni dei professori Francesco Palermo e Gianfranco Postal nonché del senatore Meinhard Durnwalder in merito alla richiesta di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige n. 1/XVI.

Tale modifica consiste nell’introduzione di un nuovo articolo che semplifica l’assegnazione di fondi da parte dello Stato alle provincie autonome nonché agli enti locali sul territorio provinciale in occasione di eventi straordinari, come ad esempio è stata la pandemia di Covid, o di calamità naturali nonché per il raggiungimento di obiettivi strategici dello Stato (inclusi i fondi del PNRR). Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato questo articolo all’unanimità. In tale sede la votazione si era svolta secondo la procedura prevista all’articolo 103 dello Statuto.

“Tutti e tre gli esperti sentiti hanno sottolineato”, ha riferito la presidente della commissione Magdalena Amhof, “che occorre sempre procedere con grande cautela quando si apportano modifiche allo Statuto di autonomia, in particolare se si tratta di modifiche ai sensi dell’articolo 103.” Infatti tale norma non prevede che vi debba essere un accordo tra i due esecutivi, ovvero la Giunta provinciale e il Governo. “Ma proprio un tale accordo darebbe maggiori garanzie”, ha spiegato la presidente Amhof. “Poiché il nuovo articolo è una modifica di natura finanziaria, lo Statuto di autonomia prevede in realtà una procedura diversa, quella di cui all’art. 104, in base alla quale invece deve esserci un accordo”.

Inoltre gli esperti hanno avanzato alcune proposte di migliorie ai contenuti, come formulazioni più ampie in alcuni contesti e più precise in altri. “Gli esperti ci faranno prevenire queste proposte per iscritto”, ha concluso la presidente Amhof.