MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « X FACTOR – FEDEZ, ” VI HO DETTO QUELLO CHE SAPEVO, GLI ALTRI HANNO FATTO SCENA MUTA ” »

14.21 - giovedì 7 dicembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ennesimo capitolo della telenovela X Factor. Valerio Staffelli consegna un altro Tapiro d’oro a Fedez, l’unico giudice ad aver avuto il coraggio di esporsi sull’allontanamento di Morgan dal programma.

«Ambra ha detto che non ha ricevuto minacce, Francesca che Morgan è stato regolarissimo e Dargen non sa niente…», domanda l’inviato di Striscia. «Sono l’unico che vi ha detto quello che sapeva, anche se gli altri hanno fatto scena muta. Forse dovevo stare zitto pure io», risponde Fedez. Che, inoltre, ribadisce la necessità che sia Sky a chiarire: «I motivi reali del licenziamento di Morgan li sanno loro. Sky non è stata chiara, ma non sono io a dover chiarire».

Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 11, in sesta posizione nella classifica dei più attapirati della storia del tg satirico a parimerito con Pippo Baudo. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).