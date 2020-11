GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * DISTRIBUZIONE : « LA TRENTINA SET DISTRIBUZIONE PREMIATA PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO, I RICONOSCIMENTI DA ARERA E CSEA »

Distribuzione dell’energia elettrica: la trentina SET Distribuzione premiata per la qualità del servizio. Attenzione alla qualità del servizio ed alla riduzione dell’impatto ambientale, sono queste le caratteristiche che hanno permesso a Set Distribuzione, la società del Gruppo Dolomiti Energia specializzata nella gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, di aggiudicarsi due importanti riconoscimenti da parte di due prestigiosi enti nazionali come l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). L’attestazione conferma il pluriennale impegno della società per il territorio e le comunità a cui fornisce i propri servizi.

La qualità del servizio fornito è misurata con indicatori relativi al numero medio ed alla durata media delle interruzioni. I circa 330.000 utenti serviti da SET (pari a oltre l’85% dei clienti sul territorio provinciale) nel 2019 hanno subito mediamente 1,3 interruzioni per una durata media pari a 23 minuti, molto al di sotto degli obiettivi fissati dall’Autorità.

Il piano di rinnovo degli impianti, la gestione evoluta della rete e la qualità dei servizi di misura hanno inoltre permesso anche per il 2019 di contenere le perdite di energia elettrica sulla propria rete di distribuzione. Le perdite di rete sono dispersioni di energia durante il trasporto dal luogo di produzione al contatore, sono dovute alle limitazioni tecnologiche attuali e sono inevitabili ma grazie ad un’attenta organizzazione tecnica e gestionale della rete di distribuzione è possibile contenerle, limitando così l’impatto ambientale grazie al risparmio di risorse. In questo ambito il meccanismo premiante confronta le perdite effettive di energia elettrica con i valori standard definiti dall’Autorità, specifici per ciascuna realtà territoriale.

Grazie a questi risultati, Set Distribuzione si è classificata tra i migliori distributori a livello nazionale aggiudicandosi un premio complessivo di circa 2,5 milioni di euro, che andrà a sostenere ulteriormente il piano di miglioramento continuo delle reti, già dotate dei più moderni standard tecnologici, telecomandate a distanza per ridurre i tempi di intervento e telecontrollate 24 ore su 24 per garantire la massima sicurezza. In tal senso SET ha impegnato nell’ultimo triennio oltre 50 milioni di euro e nell’ultimo piano strategico ha programmato un piano di investimenti di oltre 100 milioni di euro per l’innovazione delle reti di distribuzione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico del territorio trentino.

Nell’ultimo decennio Set Distribuzione è diventata un punto di riferimento in Provincia di Trento, a cui sempre più amministrazioni comunali si sono rivolte per affidare la gestione delle proprie reti elettriche.