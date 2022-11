COMUNE TRENTO * BIBLIOTECA COMUNALE: « DAL 16/11 IN VENDITA I LIBRI USATI, ACCESSO GARANTITO A 20 PERSONE ALLA VOLTA »

09.47 - venerdì 11 novembre 2022

Da mercoledì la biblioteca comunale mette in vendita i propri libri usati. A partire dal 16 novembre, al piano terra della biblioteca comunale in via Roma 55, saranno messi in vendita i libri usati- nel corso degli ultimi mesi sono state eliminate 10.000 pubblicazioni- non più adeguati alle proprie raccolte e servizi.

La vendita avrà inizio mercoledì 16 novembre con i seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19

– sabato dalle ore 10 alle 18

L’accesso sarà garantito a 20 persone per volta che potranno trattenersi per un massimo di 25 minuti.

I prezzi di vendita saranno vari:

1 € per le pubblicazioni rivolte a bambini e ragazzi, libri di narrativa e saggistica e vecchie riviste;

2 € per le pubblicazioni di narrativa con copertina rigida oppure in brossura, CD e DVD;

4 € per le pubblicazioni di saggistica;

8-30 € invece per le opere di maggior pregio.

I pagamenti potranno essere effettuati solo in contanti.

Info: 0461 889521 oppure info@bibcom.trento.it e www.bibcom.trento.it