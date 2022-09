CANESTRINI * AMBIENTE: « LA GIUNTA COMUNALE DI ROVERETO HA DECISO DI ABBATTERE CEDRI PER FARE POSTO AL CAMPO TENNIS, DA OGGI NOSTRA MOBILITAZIONE »

13.31 - martedì 13 settembre 2022

Ecco la delibera con cui a Rovereto (Tn si è deciso di abbattere i cedri per fare spazio al campo da tennis. Da oggi inizia una mobilitazione straordinaria di rinascita, non impegnata in alcun a campagna elettorale, per salvare gli alberi.

C’era uno studio in cui l’assessore Bortot garantiva che nessuna pianta sarebbe stata tagliata. Per questo argomento vi è anche la nostra interrogazione in Consiglio comunale a Rovereto. Gli alberi della città della Querica sono divenuti un bersaglio della Giunta.

*

Gloria Canestrini