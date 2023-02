MEDIASET – RETE4 * ” STASERA ITALIA” – INTERVISTA A BERLUSCONI: « RIFORMA AUTONOMIE, ” PARITÀ DI DIRITTI FRA TUTTI I CITTADINI ” »

19.33 - venerdì 3 febbraio 2023

Anticipazioni dell’intervista al Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per “Stasera Italia”, in onda questa sera su Retequattro.

I primi cento giorni del governo: “Se l’arte di governo consiste nel fare il bene possibile nelle circostanze date, questa volta direi che lo abbiamo fatto al di là di ogni dubbio. In poche settimane, e con una squadra di governo non ancora rodata, abbiamo varato una legge finanziaria che anticipa alcune delle riforme strategiche che sono nel programma di Forza Italia: un primo aumento delle pensioni minime, salite a 600 euro, alcuni passi sulla strada della de-contribuzione dei contratti di primo impiego dei giovani, provvedimenti fiscali che estendono la flat tax. Eppure la gran parte delle risorse erano bloccate dalla necessità assoluta di fronteggiare il caro-bollette e il prezzo dell’energia. In queste condizioni non si sarebbe potuto fare altro.

Certo, è solo l’inizio, gli impegni presi in campagna elettorale nei cinque anni rimangono tutti validi. Li realizzeremo nell’ambito temporale della legislatura. Le polemiche di questi giorni che riguardano la giustizia, rafforzano la nostra convinzione che è necessario approvare rapidamente una riforma del sistema giudiziario, dando attuazione agli impegni presi dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, impegni che noi condividiamo totalmente”.

Il nostro impegno di legislatura è quello di portare le pensioni minime a 1000 euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme, che non hanno mai potuto svolgere un lavoro retribuito sacrificandosi per la famiglia tutta la vita. L’altro impegno è quello di offrire una speranza concreta di lavoro ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, perché sono troppi quelli che oggi non studiano e non lavorano. Il nostro progetto prevede invece, di giungere alla completa de-fiscalizzazione e de-contribuzione per i contratti di primo impiego. Questo significa ridurre a meno della metà il costo del lavoro effettivo sostenuto da un’azienda.

Il Governo ha approvato la riforma delle autonomie

La legge è fatta in modo tale da garantire il massimo dell’autonomia alle regioni insieme al massimo controllo del centro, proprio per evitare sperequazioni. Forza Italia ha lavorato molto in tal senso, presentando proposte ed emendamenti, che sono stati approvati. E’ il principio fondamentale dello stato liberale applicato per esempio al meglio nell’architettura costituzionale degli Stati Uniti. Un forte decentramento unito ad una forte autorità centrale nella politica estera e nella politica militare. Anche per questo noi proponiamo da molti anni il Presidenzialismo – esattamente come in America – nel quale l’elezione diretta conferisce a chi guida l’esecutivo un’autorità politica e costituzionale davvero importante, che ne fa anche il garante della parità di diritti fra tutti i cittadini.

Migranti

Anche oggi giornali e agenzie ci hanno dato una notizia che ci ha certamente addolorato, di un neonato trovato morto in mare e di alcuni cadaveri anch’essi trovati in mare. La ringrazio per aver ricordato che per effetto della nostra politica verso il nord Africa, nel 2010 il flusso migratorio si era praticamente azzerato, appena 4400 persone nel corso di un anno attraversarono il Mediterraneo per raggiungere le nostre coste. L’immensa tragedia del Mediterraneo trasformata in un cimitero sembrava cessata per sempre e le devo ricordare che sono stato proprio io che mi sono recato in tutti gli stati africani sul Mediterraneo e ho stabilito con ciascun stato un trattato affinché mettessero dei soldati sulle loro coste, e questi soldati cercassero i navigli che potevano attraversare il Mediterraneo e quindi toglievano le eliche e una parte importante del motore che poi mettevano in appositi siti dove potevano essere ritirati finita l’emergenza obbligazioni.

Quindi, io ho consigliato al nostro Governo di fare la stessa cosa e hanno cominciato a farlo, bene, complimenti brava Meloni. L’immensa tragedia del Mediterraneo trasformato in un cimitero sembrava cessata per sempre, mentre diventava concreta la possibilità di quello che abbiamo chiamato “piano Marshall” per l’Africa. Un grande piano di investimenti europei nell’Africa sub-sahariana per stabilizzare quei paesi e offrire prospettive di sviluppo che scoraggiassero l’emigrazione. Al tempo stesso si doveva investire in Africa prima che ci arrivasse la Cina, come invece è accaduto negli ultimi 10 anni. Il caso dei “palloni spia” cinesi che hanno sorvolato le basi degli Stati Uniti, dimostra ancora una volta la pericolosità di un regime dedito anche allo spionaggio e soprattutto la pericolosità di un regime che si è dato come come obiettivo il globalismo e l’espansione su tutto il mondo.