FRANCESCA GEROSA * GENDER PAY GAP: « SUPERARE LA DISPARITÀ OCCUPAZIONALE E SALARIALE FRA UOMO E DONNA, BATTAGLIA DI CIVILTÀ »

Superare la disparità occupazionale e salariale fra uomo e donna: una battaglia di civiltà. Certamente, negli ultimi anni, abbiamo fatto alcuni importanti passi in avanti sul fronte della parità di genere, se pensiamo a Giorgia Meloni, prima donna a guidare il Governo italiano, oppure a Margherita Cassano, prima donna eletta al vertice della Corte di Cassazione.

Tuttavia, i dati sulle differenze salariali fra uomini e donne pubblicati oggi sul quotidiano l’Adige ci dicono quanto ancora sia lungo il cammino da compiere per un’effettiva e concreta parità di genere.

Non è un tema di sinistra o di destra, ma una battaglia culturale, di civiltà e di democrazia, che deve interessare tutte le forze politiche.

Dobbiamo impegnarci per promuovere l’innalzamento del livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sostenendone il coinvolgimento in attività imprenditoriali. Per creare pari opportunità bisogna promuovere un cambiamento di cultura e modelli organizzativi che sappiano incoraggiare la leadership delle donne e vigilare affinché non ci siano discriminazioni e disparità di trattamento.

Vari studi hanno messo in luce che le donne rappresentano un prezioso potenziale imprenditoriale non ancora pienamente utilizzato. In quest’ottica la sfida più importante consiste nel definire nuovi percorsi per fare impresa, destinati a offrire conoscenze teoriche e pratiche in grado di favorire il coinvolgimento delle donne in opportunità di lavoro autonomo e, nel contempo, incentivando la conciliazione vita-lavoro.

Dobbiamo potenziare gli aiuti per la costituzione di nuove imprese a partecipazione femminile e nel contempo estendere le misure di welfare che permettono alle donne di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative.

Servono agevolazioni fiscali per le aziende che adottano politiche family friendly per le dipendenti, che istituiscono asili nido aziendali. È un problema che va affrontato con trasversalità e con progetti strutturati.

Francesca Gerosa