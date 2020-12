LEGA SENATO * A22 – AUTOBRENNERO: « LA MAGGIORANZA ED IL GOVERNO METTONO A RISCHIO GLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO »

A22: Lega, maggioranza e governo mettono a rischio investimenti su territorio. “Come Lega, abbiamo proposto un emendamento al Decreto Ristori che, in vista della scadenza del prossimo 29 dicembre, autorizzasse una estensione di altri sei mesi della concessione della A22 e promuovesse la costituzione di un tavolo tecnico tra tutte le realtà coinvolte per trovare la soluzione migliore. La decisione del governo di “liquidare” i soci privati con il riscatto forzoso delle loro quote causerà quasi sicuramente lunghi e pericolosi ricorsi.

Non concedere la proroga della concessione rischia di portare ad una gara che potrebbe togliere agli enti locali il controllo della gestione degli investimenti già programmati e assolutamente necessari per i territori di Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Dispiace che Italia Viva abbia trasformato il proprio emendamento in un inutile ordine del giorno e non abbia sostenuto fino in fondo una posizione che, a parole, era in sintonia con quella di tutto il centrodestra. Ora il futuro di A22 si fa più incerto e gli investimenti di centinaia di milioni, accumulati negli anni grazie alla buona gestione della Società, rischiano di non essere più realizzati con grave danno per le nostre comunità”.

*

Così i senatori della Lega Paolo Tosato, Elena Testor e Cristiano Zuliani.

Lega Senato