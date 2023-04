CGIL CISL UIL – TRENTINO * VARIAZIONE BILANCIO: « LA GIUNTA PAT PRETENDE MANI LIBERE, NON DICE NULLA SU COME VERRANNO DESTINATE CENTINAIA DI MILIONI »

16.25 - mercoledì 19 aprile 2023

Sulla variazione di bilancio la Giunta pretende mani libere. Cgil, Cisl Uil attaccano l’Esecutivo: “Non si dice nulla su come verranno destinate centinaia di milioni di euro, mentre le famiglie sono in difficoltà. L’unica priorità è decidere da soli in vista delle prossime elezioni”. Documento unitario su redditi, lavoro, sviluppo e sanità.

“La Giunta Fugatti vuole tenersi le mani libere per usare le risorse pubbliche avanzate dal bilancio dell’anno passato evitando ogni vero confronto con le parti sociali. Volutamente, infatti, si appresta a portare in Aula una variazione di bilancio con qualche centinaio di milioni di euro, ma totalmente al buio. Nulla si sa e nulla si saprà fino all’ultimo momento. E’ un atteggiamento inaccettabile che azzera il confronto nelle commissioni consiliari e con le parti sociali. Di fatto l’Esecutivo pretende di gestire in “privato” risorse che ricordiamo sono pubbliche e che in gran parte arrivano dalle tasse pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati”.

Cgil Cisl Uil non nascondono amarezza e sconcerto per l’ennesimo “trucchetto” della Giunta provinciale che alla vigilia dell’esame della variazione di bilancio di fatto ha depositato un testo vuoto. Nessuna indicazione precisa di risorse disponibili, nessuna quantificazione dell’avanzo di amministrazione e nessuna chiarezza su dove destinare queste centinaia di milioni di euro. “Ci invitano a confrontarci sul nulla. Questa non è concertazione, è una presa in giro. Eppure sappiamo che la manovra, quella che di fatto anticipa l’assestamento di bilancio con cui si chiuderà questa legislatura, avrà un impatto importante. L’avanzo sarà con molta probabilità in linea con quello dello scorso anno, cioè 348 milioni di euro. Sembra che, alla vigilia delle elezioni provinciali, vogliano agire indisturbati, quando invece servirebbe un vero confronto sulle priorità di spesa per il bene della comunità”, denunciano i tre segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti che proprio per questo ieri hanno comunque inviato un documento alla Prima Commissione con le priorità delle parti sociali. (IN ALLEGATO).

Proprio sulla politica dei redditi e il sostegno alle famiglie si concentrano le richieste sindacali. Cgil Cisl Uil chiedono di adeguare in modo strutturale le misure di welfare provinciale all’inflazione con un aumento delle provvidenze in linea con l’aumento medio dei prezzi (+8%). E visto che nelle casse provinciali resterà poco meno della metà dei 45 milioni di euro stanziati per il bonus energia di 180 euro, per i sindacati le risorse rimanenti vanno destinate a sostegno dei nuclei più in difficoltà “con una misura equa ed efficace ancorata all’Icef”. Ancora l’esenzione dell’addizionale Irpef per i redditi fino a 25mila euro. “La scelta è chiara: o si conferma l’esenzione per il 2023 oppure la Giunta alzerà le tasse ai più poveri”. Inoltre, i sindacati chiedono risorse per il rinnovo dei contratti pubblici ed investimenti sulle politiche abitative per la ristrutturazione dei mille alloggi vuoti di Itea e il potenziamento delle risorse del fondo affitti.

Dunque il tema delle politiche del lavoro. I sindacati puntano il dito contro il totale immobilismo dell’Esecutivo sull’attuazione di quanto emerso dagli Stati generali del Lavoro. “Sono urgenti misure per ridurre la precarietà del lavoro giovanile, per incentivare l’occupazione femminile, per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Di tutto questo non c’è traccia e poco o nulla si muove anche sul fronte del potenziamento degli organici di Agenzia del Lavoro”. Più ispettori si chiedono anche per rafforzare prevenzione e controlli per la sicurezza sul lavoro.

Politiche industriali più selettive e indirizzate su sostenibilità e transizione ecologica sono le richieste che Cgil Cisl Uil avanzano per sostenere lo sviluppo economico locale, rafforzare la competitività e la produttività del sistema trentino. Servono interventi urgenti sull’efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato, per contrastare la siccità sbloccando le risorse dell’Autonomia per efficientare le infrastrutture idriche e ridurre il consumo di acqua.

Infine il tasto dolente della sanità: Cgil Cisl Uil chiedono un piano straordinario per il potenziamento della sanità pubblica che dia risposte in termini di organici, territorialità, accesso alle cure e potenziamento dei servizi socio-sanitari e assistenziali. “Per contrastare la strisciante privatizzazione della sanità trentina, servono risorse ingenti e subito per potenziare i servizi, abbattendo le liste d’attesa e qualificando l’assistenza domiciliare in particolare per gli anziani”.