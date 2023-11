PAT * GALLERIA DOM: “ DOMANI LUNEDI 13/11 ALLE 06.00 RIAPRE, A SENSO UNICO ALTERNATO “

20.18 - domenica 12 novembre 2023

Galleria DOM: domani alle 6 riapre a senso unico alternato.

Il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento conferma che questa notte verranno conclusi i lavori preliminari per consentire di riaprire a senso unico alternato la galleria DOM lungo la SS 240.

Domani alle 6 pertanto verrà ripristinato il collegamento stradale tra Riva del Garda e la val di Ledro.

Più in dettaglio la galleria sarà transitabile nell’intervallo orario dalle 6 alle 22 con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo con il limite di velocità a 40 chilometri orari.

Nell’intervallo orario dalle 22 alle 6 rimane confermato il divieto di transito attualmente vigente ossia per tutto il tratto della statale 240 dal chilometro 19+500 al chilometro 24+800 (ovvero il tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 37 del Monte Tombio, in comune di Riva del Garda e l’intersezione con la provinciale 234 di Pregasina in comune di Ledro).

Ciò al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza, sia per i lavoratori, sia per il traffico, degli ulteriori interventi richiesti per il ripristino del rivestimento in calcestruzzo del tunnel nella zona interessata dal distacco registrato il 5 novembre scorso.

A tutti gli utenti è raccomandato di percorrere la galleria Dom con prudenza, prestando particolare attenzione alla segnaletica installata e di spegnere il motore in caso di code.