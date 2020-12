CONSIGLIO PAT * OPERAZIONE ANTIDROGA: PRESIDENTE KASWALDER, « UN GRAZIE PER L’INTENSO LAVORO IN CORSO E PER L’ATTENZIONE CHE L’ARMA CONTINUERÀ A DEDICARE AL TRENTINO »

Mentre ancora si sta concludendo l’operazione denominata Maestro, con numerosi arresti, desidero ringraziare vivamente l’Arma dei Carabinieri per lo sforzo che sta dimostrando nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. Si tratta di una piaga che deturpa il Trentino e abbrutisce in particolare il capoluogo in alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi. Se per sanarla occorre la massima determinazione di tutta la società, è certo che l’opera quotidiana delle Forze dell’ordine risulta decisiva e indispensabile. Grazie dunque per l’intenso lavoro in corso e per l’attenzione che l’Arma continuerà a dedicare al Trentino.

*

Il Presidente

del Consiglio provinciale

Walter Kaswalder