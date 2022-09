RETEQUATTRO – “ STASERA ITALIA ” * « BARBARA PALOMBELLI INTERVISTERÀ LUIGI DI MAIO, TRA GLI OSPITI PAOLO SCARONI »

18.11 - giovedì 15 settembre 2022

Questa sera, giovedì 15 settembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia”, Barbara Palombelli intervisterà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla stretta attualità politica a 10 giorni dalle elezioni. Con Paolo Scaroni si affronterà poi il tema del razionamento energetico che tanto preoccupa gli italiani. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato al Decreto Aiuti bis da 17 miliardi di euro per famiglie e imprese. Infine, un focus sul dibattito dei fondi russi ai partiti: domani si riunirà il Copasir, ma al momento, come ribadito dal presidente Urso, l’Italia non sarebbe coinvolta nella vicenda.

Ore 20.30

Retequattro

TRA GLI OSPITI:

LUIGI DI MAIO (ore 20:30, 10 minuti circa)

PAOLO SCARONI