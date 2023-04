“OSUONOMIO“ * “SETE FESTIVAL“ * « DUE GIORNI DI MUSICA – INCONTRI – STAND-UP COMEDY – LABORATORI – INSTALLAZIONI, A ROVERETO (TRENTO 7-8 LUGLIO) »

10.52 - venerdì 7 aprile 2023

Due giorni di musica, incontri, stand-up comedy, laboratori, installazioni, giochi e dibattiti. La prima edizione di SETE Festival arriva a Rovereto il 7 e l’8 luglio con un obiettivo chiaro: affrontare il cambiamento climatico attraverso un cambiamento di prospettiva. Il festival mette al centro il tema dell’acqua, sinonimo di vita e ricchezza in tutte le culture. Non sono necessari dati, né proiezioni per comprendere l’importanza di questa risorsa per il pianeta. Anche in Trentino negli ultimi mesi cittadini e amministratori hanno cominciato a capire che anteporre l’economia all’ambiente porterà ad un solo risultato: la distruzione di entrambi.

Il Festival, organizzato da oSuonoMio, sotto la direzione artistica di Emanuele Lapiana in collaborazione con il Comune di Rovereto, Poplar Festival, Fridays for Future nell’ambito del progetto “Lungo Le vie dell’Acqua” cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, porterà nella città della Quercia scienziati, attivisti, divulgatori, artisti e musicisti per parlare di crisi climatica, tecnologia, arte e futuro.

Che cos’è l’intelligenza? Che cos’è la ricchezza? Cosa rende buona una vita? Cosa è realmente importante? Cosa possiamo fare collettivamente?

La prima edizione di SETE Festival cercherà di capirlo in due giorni di incontri, dibattiti, concerti, laboratori e installazioni.

“SETE Festival è una iniziativa importante che rientra in quel più ampio programma che abbiamo avviato nel contesto di Urbact e che ci permette di accedere a finanziamenti ministeriali – spiega l’Assessora Micol Cossali – “Il tema dell’acqua non è solo simbolico, ma ci parla anche di una emergenza reale che in Trentino stiamo vivendo. È fondamentale il coinvolgimento delle giovani e dei giovani e SETE Festival si rivolge soprattutto a loro. Sarà un evento originale e innovativo che unirà impegno e divertimento.”