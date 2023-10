PAT * SCUOLA: « ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA, APPROVATA LA PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO IN CORSO »

07.07 - sabato 7 ottobre 2023

Attività motoria e sportiva a scuola: approvata la programmazione per l’anno in corso. Approvata dalla Giunta provinciale. “Promuovere una regolare pratica sportiva nelle diverse fasce d’età attraverso il sostegno allo sport nelle sue diverse discipline e consolidare il ruolo dell’associazionismo sportivo, in particolare nel rapporto con il mondo della scuola” è questa una tra le strategie, contemplate nel Programma di sviluppo provinciale per la XVI legislatura, finalizzata al recupero del valore educativo dello sport. In quest’ottica, ogni anno, il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia approva la programmazione dell’attività motoria e sportiva presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, del primo e del secondo ciclo, investendo, per l’anno in corso, più di 200.000 Euro in fondi per la realizzazione delle iniziative previste.

La programmazione per l’anno in corso prevede l’organizzazione dei Campionati studenteschi, che comprendono 21 discipline con attività per tutte le categorie di studenti, a partire dalla scuola primaria all’ultimo anno della secondaria di secondo grado.

Vi sono poi attività calibrate su target specifici come il progetto “Alfabetizzazione sportiva”, realizzato nelle classi quinte della scuola primaria e finalizzato a favorire la diffusione capillare della pratica sportiva tra i più piccoli, oppure attività più ludiche, quali ad esempio, “Top Class”; un progetto pensato allo scopo di incrementare l’avvicinamento alla pratica sportiva, con l’obiettivo di motivare il maggior numero di studenti e studentesse. “Top Class” viene attivato in orario curricolare e prevede la realizzazione di tornei d’istituto per classi, realizzati anche attraverso la collaborazione delle Federazioni interessate.

Grande attenzione viene inoltre riservata al tema dell’inclusione e della disabilità. La programmazione prevede infatti corsi di formazione per sensibilizzare gli insegnanti di sostegno e di scienze motorie all’organizzazione di percorsi di integrazione rivolti agli alunni con disabilità attraverso la pratica motoria. Anche nell’ambito dei Campionati studenteschi è prevista l’attivazione di discipline adattate, realizzate in collaborazione con CIP, FISDIR, area BES del Dipartimento e con le Federazioni interessate.

Un occhio di riguardo è rivolto infine all’ambiente, per mezzo dei progetti “100 classi in montagna” e “Scuola e montagna”, realizzati in collaborazione con FISO, MUSE e TSM/Accademia della montagna e ideati per incrementare l’avvicinamento concreto dei giovani al territorio di appartenenza attraverso la pratica di attività sportive in ambiente naturale.

Novità di quest’anno è l’inserimento dell’insegnante di scienze motorie nelle classi quarte della scuola primaria.

Per quanto riguarda lo scorso anno: più di 9.000 alunne e alunni hanno partecipato alle fasi provinciali dei Campionati studenteschi in competizioni distribuite su 50 giorni, per un totale di 150 gare e 1.000 partite per gli sport di squadra. Inoltre, in collaborazione con IPRASE, sono stati proposti 17 corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti di scienze motorie, per un totale di 114 ore frequentate da più di 700 docenti.