DEMAGRI (PATT) * PONTE DI CASTELLAZ: « CERTAMENTE IL LAVORO DEI TECNICI è ATTENTO E SCRUPOLOSO, MA ANCHE LA POLITICA DEVE FARE LA SUA PARTE »

DEMAGRI (PATT): Esiti dei sopralluoghi del servizio gestione strade sul ponte di Castellaz. Dopo l’interrogazione della Cons. Paola Demagri sullo stato di salute del ponte di Castellaz fra Cles e Cagnò, la PAT ha avviato dei controlli per verificare il tipo di intervento che sarà necessario per garantire la piena tranquillità ai cittadini che transitano da questa importante infrastruttura di collegamento.

“Abbiamo depositato una nuova interrogazione per chiedere alla Giunta quali sono stati gli esiti delle verifiche svolte dai tecnici e se verranno svolti interventi di carattere ordinario o straordinario sul ponte in oggetto. Dalla stampa di oggi si apprende che i tecnici hanno svolto un sopralluogo con dei droni per verificare lo stato del ponte e che a loro detta non desta preoccupazione.”

Le verifiche da parte della Consigliera nonesa non sono comunque esaurite con questo atto “abbiamo intenzione di tenere alta l’attenzione su questo tema, perché ne va della sicurezza dei cittadini e vogliamo essere certi che sia fatto tempestivamente tutto il necessario – continua Demagri – perché la prevenzione in questi casi è tutto. Certamente il lavoro dei tecnici è attento e scrupoloso, ma anche la politica deve fare la sua parte nel favorire i processi di manutenzione di opere attempate che sono ancora fondamentali.”