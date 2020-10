GRUPPO LUNELLI * BOLLICINE TRENTODOC: « IL TEAM LUNA ROSSA PRADA PIRELLI VARA CON UNA BOTTIGLIA DI FERRARI MAXIMUM BLANC DE BLANCS IL SECONDO AC 75 LUNA ROSSA A AUCKLAND »

Il team Luna Rossa Prada Pirelli vara con una bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs il secondo AC 75 Luna Rossa a Auckland.

È stata una bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs Trentodoc a battezzare la seconda imbarcazione AC 75 Luna Rossa, varata a Auckland il 20 ottobre.

La cerimonia, in presenza di un ristretto gruppo di amici e persone di riferimento del team Luna Rossa Prada Pirelli, nonché della rappresentanza territoriale Maori, si è aperta con la benedizione impartita dal Padre “Pa” Peter Tipene, Cathedral Dean della Cattedrale di Auckland, seguita dal battesimo dell’imbarcazione. A rompere sulla prua la bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs – “sparkling partner” del team – Tatiana Sirena, moglie dello Skipper e Team Director Max Sirena.

Per la prima volta gli AC75, la classe di imbarcazioni con cui si disputeranno le regate della 36^ America’s Cup presented by PRADA, si confronteranno ad Auckland in occasione delle PRADA America’s Cup World Series e della PRADA Christmas Race, che si terranno dal 17 al 20 dicembre.

Le Cantine Ferrari sono state scelte quali “sparkling partner” dal Team Luna Rossa Prada Pirelli, con il quale condividono i valori di eccellenza e italianità. La Cantine del Gruppo Lunelli sono infatti a fianco del Team, con le loro bollicine Trentodoc, fin dall’inizio di questa incredibile avventura, che culminerà a marzo 2021 con la 36esima edizione dell’America’s Cup presented by PRADA proprio nelle acque di Auckland.