GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * “ MIKE AWARD 2019 “: STEFANI, « AVERE RICEVUTO QUESTO PREMIO è MOTIVO DI GRANDE SODDISFAZIONE »

Il Gruppo Dolomiti Energia ha ricevuto il prestigioso MIKE Award 2019: il riconoscimento alla sua prima edizione italiana è stato assegnato dall’Università Cà Foscari di Venezia alle 20 imprese italiane che si sono contraddistinte nella gestione della conoscenza, dell’innovazione, della coerenza strategica e per i risultati finanziari.

Il Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award ideato e coordinato a livello globale dall’Università di Hong Kong nasce nel 1998 con l’obiettivo di unire accademia e mondo imprenditoriale in uno sforzo volto a identificare le migliori pratiche manageriali utilizzate per coltivare e convertire la conoscenza aziendale in innovazione.

I vincitori italiani sono invitati a partecipare al forum annuale e alla cerimonia di premiazione a livello globale. Il premio viene assegnato da un comitato scientifico composto da professori provenienti da 14 Paesi diversi. Per l’Italia, il premio è coordinato dal Prof. Maurizio Massaro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e gestito dallo spin-off Universitario Strategy Innovation sotto la direzione del Prof. Carlo Bagnoli.

Nel corso della cerimonia di premiazione c’è stato spazio per una interessante tavola rotonda in cui le aziende vincitrici hanno presentato e discusso la loro principale sfida innovativa. Per il Gruppo Dolomiti Energia si tratta di poter portare avanti uno sviluppo condiviso e sostenibile attraverso le proprie attività di business, in particolare nelle proposte rivolte ai clienti finali, la sostenibilità diventa accessibile a tutti attraverso tre filoni: ambientale, sociale ed economica.

“Per il Gruppo Dolomiti Energia, da sempre impegnato nella ricerca dell’innovazione tecnologica e di servizio, di prodotto e di processo, coniugata alla sostenibilità, l’aver ricevuto questo premio è motivo di grande soddisfazione” ha dichiarato Romano Stefani Direttore Commerciale del Gruppo.

Con più di 1.300 dipendenti in Trentino, Veneto e Lombardia e un fatturato di 1,5 miliardi di euro, il Gruppo Dolomiti Energia rappresenta oggi una delle principali realtà multiutility nazionali e uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica. Il Gruppo è presente in tutta la filiera energetica: dalla produzione e distribuzione alla vendita in tutta Italia di energia elettrica e gas. È inoltre attivo nell’ambito del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento e cogenerazione, dei servizi ambientali, di illuminazione pubblica e di laboratorio, nel campo delle nuove energie rinnovabili, direttamente e attraverso società controllate e partecipate.

