ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CONFARTIGIANATO TRENTINO * ““SI PUÒ FARE“: « PRESENTATO IL LIBRO DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA, PER CHI VUOLE METTERSI IN PROPRIO »

13.49 - mercoledì 27 marzo 2024

Per incoraggiare, ispirare e stimolare chi vuole mettersi in proprio. E’ stato presentato stamattina presso la sala dei Duecento dell’Associazione Artigiani Confartigianato Trentino il libro “SI PUÓ FARE”, l’ultimo ambizioso progetto promosso dal Direttivo uscente del Movimento Donne Impresa, capitanato da Claudia Gasperetti.

Il volume, disponibile sia in versione cartacea che come e-book, è molto snello: in una quarantina di pagine trovano spazio una serie di suggerimenti e indicazioni utili su indirizzi e referenti a cui rivolgersi per aprire una nuova impresa o per gestire al meglio quella già attiva, ma non solo. Il vero focus, è costituito dai racconti delle protagoniste: dieci donne coraggiose e determinate, che negli anni sono riuscite a superare difficoltà, diventando imprenditrici affermate.

Alle loro spalle, percorsi molto diversi, che dimostrano quanto sia sfaccettato il mondo dell’imprenditoria femminile. Si va da chi eredita l’impresa di famiglia, a chi costruisce il proprio destino pezzo per pezzo, abbattendo muri e pregiudizi; dalle più giovani e fresche, alle più esperte, ormai prossime alla pensione; da chi ha sempre e solo fatto impresa, a chi ha provato di tutto prima di capire che quella era la propria strada; da chi ha trasformato un problema in un’opportunità, a chi ha combattuto per conquistare un posto che da sempre sentiva suo. Interessante poi notare come, in queste storie, si intersechino quelle delle famiglie, che in molti casi hanno incoraggiato, ma in altri hanno ostacolato le imprenditrici.

Una carrellata di vite e di protagoniste molto diverse tra loro, dunque, accomunate però da una medesima passione: quella per la propria autonomia e per il proprio progetto. L’Associazione Artigiani ha abbracciato e sostenuto con determinazione questo progetto. Quello proposto dal Movimento Donne Impresa -infatti – è un libro con un un chiaro intento motivazionale, pensato principalmente per essere diffuso nelle scuole, ma anche per essere d’aiuto a chi un’impresa ce l’ha già. La pubblicazione non si rivolge necessariamente ad un pubblico femminile, perché le storie, le informazioni e i consigli contenuti possono costituire un valido aiuto per chiunque, indipendentemente dal genere.

Entusiasta la presidente Claudia Gasperetti, che dichiara: “Questo libro è per noi un sogno che si avvera. Lo abbiamo cullato e curato con il supporto dell’intero direttivo del Movimento. Averlo finalmente fra le mani è un’enorme soddisfazione per tutte noi. E non è semplicemente una celebrazione della forza delle donne: vogliamo vederlo in un’ottica più ampia. Speriamo possa essere fonte di ispirazione per chiunque voglia mettersi in gioco, compresi coloro che lo hanno già fatto e hanno bisogno di un po’ di incoraggiamento. Perché fare impresa, lo dice la parola stessa, è difficile, ma, come recita il titolo del nostro libro, “si può fare”.”

Le storie riportate sono molto brevi: racchiuse in una pagina, si susseguono a ritmo incalzante, proprio perché la pubblicazione è pensata principalmente per attirare un pubblico giovane.

Per chi volesse approfondirle, il sito dell’Associazione ospita le interviste nella versione estesa, con anche un brevissimo video con qualche battuta raccolta direttamente dalle protagoniste.