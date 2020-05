ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * MOBILITà SOSTENIBILE: « BICICLETTE ELETTRICHE, MA NON PER TUTTI? »

Recentemente la Giunta provinciale, nel contesto degli interventi di sostegno all’economia ed alle famiglie, ha deliberato (deliberazione n. 564 d.d. 30 aprile 2020) la concessione di contributi pubblici per una somma massima pari a 500,00.= euro da destinarsi a chi, in nome di una mobilità sostenibile, acquista una bicicletta elettrica.

Peccato che ciò riguardi solo i residenti dei comuni maggiori e non quelli delle vallate; solo alcune tipologie di biciclette il cui costo è comunque piuttosto alto, partendo da una base di circa 1.500,00.= euro e quindi alla portata di famiglie con redditi medio-alti che, molto probabilmente, non necessitano di contributi per il suddetto acquisto e che, infine, questi fondi derivino anche da tagli alle risorse dell’intera categoria dei dipendenti pubblici, fra i quali quelli del comparto sanitario che stanno lottando ogni giorno e fra mille difficoltà contro la pandemia in atto.

Forse qualche ripensamento da parte della Giunta provinciale non guasterebbe ed in tal senso il Consigliere provinciale del Partito Democratico, Luca Zeni, ha depositato oggi una specifica interrogazione in Consiglio provinciale.

