COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * CPOSP: « FESTIVITÀ PASQUALI, RAFFORZATI I CONTROLLI SU AUTOSTRADA E RETE VIARIA PROVINCIALE »

13.21 - mercoledì 27 marzo 2024

Nella mattinata odierna si è tenuto presso il Palazzo del Governo un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Commissario del Governo di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, cui hanno preso parte i vertici delle Forze dell’ordine, della Polizia stradale e della Polizia locale, nonché i rappresentanti della Provincia autonoma e del Comune capoluogo, finalizzato a verificare le misure di vigilanza e di sicurezza già predisposte all’indomani dell’attentato terroristico al “Crocus City Hall” di Mosca sul territorio trentino, in linea con quanto disposto a livello nazionale dal Ministro dell’Interno.

Nello specifico sono state intensificate le attività di vigilanza e di controllo da parte delle forze di polizia, con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito, nonché a tutti gli obiettivi sensibili.

Potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo del territorio che in vista della Pasqua si fa più stringente, con particolare riferimento ai luoghi di vocazione turistica e ove si registra una maggiore concentrazione di persone. In tale ottica, nel corso dell’incontro, è stata condivisa l’esigenza di un’attenta pianificazione dei servizi, mantenendo alta l’attenzione al fine di cogliere ogni possibile fattore di rischio, in relazione alla situazione di crisi internazionale in atto.

Atteso inoltre il tradizionale aumento del flusso veicolare che si registra in occasione delle festività pasquali, è stato anche disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo, oltre che sulla rete autostradale e sulle relative aree di sosta a cura dei reparti di specialità della Polizia stradale, anche sull’intera rete viaria provinciale, con il supporto della Polizia locale con riguardo specifico alla viabilità urbana.