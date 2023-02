PATT * GIUNTA PARTITO: MARCHIORI, « AL SEGRETARIO IL COMPITO DI APPROFONDIRE CON FUGATTI TERMINI E CONTENUTI DI UN POSSIBILE ACCORDO, PER GARANTIRE L’APPOGGIO TECNICO »

07.47 - venerdì 17 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’ora delle scelte. Si è riunita al gran completo ieri, presso la sede del Partito, la Giunta esecutiva del Patt, comprensiva dei rappresentanti dei Giovani e delle Donne Autonomiste ed allargata anche ai coordinatori di Valle.

All’ordine del giorno, la relazione del Segretario Simone Marchiori sulla situazione politica e, in particolare, sul nodo alleanze alla luce della disponibilità del candidato Presidente Fugatti ad accogliere gli spunti programmatici imprescindibili redatti dalle Stelle Alpine.

In un clima pacato e sereno, i 28 membri hanno ascoltato il Segretario politico, che ha fatto partire la sua relazione dal Congresso dello scorso anno per poi ripercorrere, tappa dopo tappa, tutte le interlocuzioni avute con i vari soggetti politici, a dimostrazione che in questa delicata fase nulla è stato lasciato di intentato.

Marchiori è poi passato a illustrare i contenuti dell’incontro con Fugatti, concludendo il suo intervento con la richiesta ai presenti di esprimersi liberamente con tutte le considerazioni e le riflessioni del caso, così da giungere ad una decisione chiara, frutto di una sintesi esaustiva ed efficace, capace di scongiurare da un lato il logoramento interno e dall’altro una inutile corsa solitaria, così da far tornare il PATT protagonista della scena politica.

Ne è seguito un corposo e articolato dibattito, in cui tutti i presenti hanno potuto esprimersi e condividere con gli altri le proprie valutazioni.

Al termine, è stata posta in votazione una delibera che affida al Segretario il compito di approfondire con il candidato Presidente Fugatti, quale rappresentante dei partiti e delle liste civiche che attualmente hanno deciso di sostenerlo, i termini e i contenuti di un possibile accordo per garantire l’appoggio tecnico, basato sui punti imprescindibili già consegnati al Presidente e sul programma che il PATT andrà ora ad approfondire.

Un mandato preciso e diretto, che punta a valorizzare il peso e la riconoscibilità dell’apporto delle due Stelle Alpine per dare ai trentini le risposte che si attendono. La votazione, a cui hanno partecipato tutti i 29 esponenti autonomisti presenti, ha visto l’approvazione della delibera a larghissima maggioranza, con soli 2 contrari e 6 astenuti.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT