“COMITATO RINASCITA EX-CASINO TIRO BERSAGLIO – TRENTO “ * RECUPERO EDIFICIO – PETIZIONE POPOLARE: « CHIEDIAMO AL SINDACO: LO STUDIO DI FATTIBILITÀ È STATO REALIZZATO? »

08.19 - giovedì 13 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Petizione popolare al Sindaco di Trento. Sì al recupero! dell’edificio di corso Buonarroti “ex-casino di Tiro al Bersaglio”. L’edificio si trova nelle vicinanze del centro storico a poche decine di metri da Torre Vanga e giace da quasi 30 anni in uno stato di abbandono incivile. In questi ultimi anni, a causa della mancanza di manutenzione esterna all’edificio da parte del Comune la situazione si è aggravata e lo stato di incuria è ancora più visibile a causa della presenza di persone che approfittano del decadimento.

Il Comitato fin dal momento della sua costituzione vuole recuperare l’edificio e condivide l’idea degli Schützen di ristrutturare l’edificio per destinarlo in parte a museo multimediale con sala didattica per il recupero della storia e della cultura e delle tradizione della città di Trento, con la sede di rappresentanza del movimento Schützen. Una sala da destinare alle attività di aggregazione sociale, per le conferenze delle associazioni e incontri dei residenti in circoscrizione che in centro storico non esiste.

Negli ultimi 30 anni non sono mai state prese in seria considerazione le richieste progettuali fatte al Comune di Trento di ristrutture l’immobile fatte dalla compagnia Schützen “Kaiser Maximilian I” e dalla compagnia Paolo Primon. Nonostante che Alberto Pattini con la pubblicazione del libro “Le compagnie dei bersaglieri volontari [Schützen] e il tiro a Bersaglio al ponte di San Lorenzo tra il ‘500 e il ‘900 ” ha dimostrato e confermato la validità storica del luogo e dell’edificio.

Nel corso del 2019 il Consiglio comunale su iniziativa di Alberto Pattini ha deciso di rimettere nel PRG l’edifico e di non abbatterlo. Lo scorso gennaio 2022 il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta di realizzare un studio di fattibilità per riqualificare e ridefinirne la destinazione Per questi motivi con la petizione popolare (prevista all’art. 5 del Regolamento comunale) che sarà presentata, chiediamo al Sindaco del Comune di Trento di venire portati a conoscenza se lo studio di fattibilità è stato realizzato e di venire portati a conoscenza del progetto preliminare (come deliberato dal Consiglio comunale il 25 gennaio 2022) e chiediamo che sia ristrutturato.

Apre l’incontro: Claudio Geat

Presidente Circoscrizione Centro Storico Piedicastello.

Introduce: Maurizio Daldon

Comitato per la rinascita dell’exCasino di tiro al bersaglio.

Presentazione: Consiglieri Comunali : Silvia Zanetti, (Si può Fare), Andrea Maschio (Onda);

Deliberazione Consiglio comunale n. 10 del 25.01.2022 del Consiglio Comunale il 25 gennaio 2022 relativo la destinazione di fondi del bilancio comunale al fine di redigere entro sei mesi un progetto preliminare per una ristrutturazione o una demolizione con ricostruzione dell’edificio “ex-casino di tiro al bersaglio” p.ed. 1522 c.c. Trento

Intervengono:

Roberto Feller Landeskommandant Schützenkompanie– Kaiser Maximilian I Trent

Bruno Festi Landeskommandant Schützenkompanie – Paolo Primon Trient

Osvaldo Tonina Schützenkompanie Vezzano – Fondatore Associazione Risveglio Tirolese

Paolo Monti – Nicoletta Chistè Associazione Risveglio Tirolese