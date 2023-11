ZENATTI (FDI) * REPLICA A BINELLI (LEGA): « CITTÀ DI ROVERETO, NO A CANDIDATURE “PREMIO DI CONSOLAZIONE” PER ESITI ELETTORALI NON SODDISFACENTI »

11.34 - martedì 14 novembre 2023

Il Commissario della LegaTrentino per Salvini Premier, Diego Binelli, in un comunicato stampa ha affrontato il tema delle elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera anche a Rovereto. Viste le argomentazioni e gli intendimenti presentati, si ritiene che la questione ben meriti un approfondimento.

Innanzitutto, va premesso che queste elezioni, anticipate rispetto alla scadenza naturale, sono dovute al fatto che il sindaco Valduga, volendo candidare per il rinnovo del Consiglio provinciale si è dovuto dimettere. La situazione che ha lasciato è di profondo disagio nell’amministrazione comunale, che versa da troppo tempo in un immobilismo inconcludente dovuto a uno stato cronico di disorganizzazione interna.

È evidente che Valduga ha scelto di cogliere l’occasione propizia per togliersi da una situazione sempre più imbarazzante e nel contempo di coprire un ruolo di concreta soddisfazione personale, inseguendo il suo sogno presidenziale. Altrettanto il centrosinistra o meglio il PD trentino, rasseganto a una sconfitta annunciata, ha preferito barattare la candidatura a presidente, regalandola a Valduga, evitando così di bruciare un suo esponente di rilievo. Ma ciò che risulta assolutamente allarmante è lo stato di grave crisi in cui versa Rovereto dopo l’esperienza Valduga. Non c’è settore cittadino che non soffra al limite della sopportazione.

Dalla sicurezza, all’economia, commercio soprattutto, alla viabilità e al sociale. Rovereto, rimanendo una città dalle importanti potenzialità, non si riconosce e non viene più riconosciuta attraente, ben frequetata. Dove, in sintesi, sia bello vivere o, quanto meno, meriti di essere visitata.

Pertanto, il principale intendimento, per ogni forza politica che abbia sinceramente a cuore il bene di Rovereto, è quello di adoperarsi per dare finalmente alla città una nuova e diversa amministrazione che intenda assolutamente fornire un cambio di passo per la città. Per garantirle la possibilità di invertire la rotta politica e finalmente affrontare con concretezza i problemi cittadini che aspettano da troppo tempo soluzioni efficaci. L’affermazione dei singoli partiti, di tutti i partiti, viene dopo, molto dopo.

Quindi, se è assolutamente necessaria la formazione di una coalizione di centrodestra, con altrettanta franchezza si deve constatare che questo non basta. Altri due elementi sono sinceramente indispensabili: allargare la nostra area politica di coalizione con coloro che, in maniera affidabile, sono disponibili a comporre questo disegno strategico di discontinuità e rilancio, individuando, soprattutto per i candidato/a sindaco una persona che rappresenti nitidamente un elemento di competenza e non di bandiera partitica.

Pertanto, FdI che è il primo partito del centrodestra a Rovereto, è assolutamente disponibile e pronto, con idee e proposte, a confrontarsi anche con la Lega per individuare una candidatura a sindaco che abbia le caratteristiche della competenza, coerenza e novità. Il candidato sindaco non deve appartenere a qualche singolo partito, ma deve di fatto essere e apparire di tutti coloro che condividono programma e linea amministrativa.

È necessario un disegno politico concreto e credibile, che non può reggersi sull’aritmetica elettorale. Questa è la nostra convinzione, indipendentemente dal fatto che FdI sia uscita dalle elezioni provinciali in ottima posizione sia per voti di lista che di preferenze individuali.

Candidature, quindi, di bandiera o, peggio, che rappresentino un premio di consolazione a fronte di esiti elettorali non soddisfacenti, portano due negatività: la prima è che non allargano la coalizione che è, così, destinata a essere sconfitta nelle urne, ma, quello che è peggio, è che la conseguente continuità del governo cittadino della sinistra, condannerebbe Rovereto ad un declino irrecuperabile e mortale, confidando che in futuro ci si possa confrontare in modalità più adeguate alla delicatezza del tema.

Marco Zenatti

Commissario FdI – Circolo di Rovereto (Tn)