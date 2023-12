SMI – SINDACATO MEDICI ITALIANI / TRENTINO * NUOVA GIUNTA PAT: PAOLI, « DAL NEO ASSESSORE TONINA ATTENDIAMO SI RAPPORTI CON SOLERZIA AL TERRITORIO AUTONOMO »

11.10 - mercoledì 13 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi che la Giunta provinciale è stata definitivamente formata, con decreto del Presidente dott.Maurizio Fugatti, possiamo plaudere alle scelte fatte, in maniera consona alle istanze degli operatori e della popolazione. Scelte che confermano il buon operato, fin qui, della Azienda sanitaria e della Direzione Generale dell’Assessorato alla sanità trentina.

Per quanto ci riguarda, accogliamo con soddisfazione la presenza in Giunta provinciale del neo Assessore Tonina, con tutte le competenze decretategli oggi, 13 dicembre 2023, per quanto riguarda la Sanità ed il sociale, ricordando che il programma presentato dal suo partito attuale, (PATT) in riferimento a quanto ci sta più a cuore, è stato tra quelli che, per iscritto, più ha soddisfatto il nostro settore ed il nostro sindacato, che rappresenta, tra gli altri, la maggioranza assoluta della medicina generale trentina.

Ci attendiamo ora, dopo il suo tour de force negli ospedali trentini, che si rapporti con altrettanta solerzia al territorio autonomo, per quanto riguarda la medicina generale e quella convenzionata, prima di discutere di quella accreditata privata.

Dr. Nicola Paoli

Segretario Sindacato medici Italiani-Regione Trentino