APT VALSUGANA LAGORAI (TN) * ASSEMBLEA SOCI 2021: « OBIETTIVO RAGGIUNTO, RACCOLTI UN MILIONE E 300 MILA EURO DAL TERRITORIO »

Si è tenuta presso la Birreria Pedavena di Levico l’assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2022 dell’APT Valsugana Lagorai. Appuntamento che ha permesso di presentare gli importanti risultati raggiunti nel corso del 2021 e lanciare le priorità per il prossimo quinquennio.

Il presidente Denis Pasqualin: “sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora e che ci fa ben sperare per il 2022. Un inizio per noi complicato che ci ha visti tutti in prima linea, dal cda ai soci, per arrivare a tutto lo staff che ha svolto un lavoro egregio mettendosi a disposizione del territorio e dei nuovi servizi che sono stati realizzati nel corso dell’anno. Si chiude così una stagione che ha visto molte difficoltà ma che ha portato a buoni risultati con un +50% delle presenze rispetto al 2020 e a terminare con un fatturato generato sul territorio di circa 2,4 milioni di euro e una raccolta privata di oltre 1,3 milioni di euro.”

In questo ultimo anno, abbiamo dato maggior spazio all’attività di agenzia di viaggio da un lato e dell’organizzazione e gestione diretta di alcuni eventi e servizi come nel caso del biolago di Castello Tesino.

Diversi sono i progetti di co-marketing avviati con i privati sia del ricettivo che di altri settori: prime tra tutte le Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno con i quali abbiamo lanciato un nuovo progetto denominato “Valsugana Valle del Benessere” per riportare alla luce l’importanza delle acque termali abbinandole a attività organizzata all’aria aperta nel nostro territorio oltre ad occuparci dell’apertura di un punto vendita in centro città a Trento”.

Il presidente ha poi continuato affermando “il nostro ruolo di APT è cambiato: da azienda per il turismo siamo diventati un’agenzia per il territorio, a disposizione di tutti coloro che vogliono sviluppare rapporti di collaborazione con noi per investire congiuntamente. Un nuovo paradigma che ha generato diverse opportunità di collaborazione dando grande visibilità a tutta la destinazione.”

Siamo molto orgogliosi per la terza riconferma della certificazione di sostenibilità secondo gli standard del Global Sustainable Tourism Council, adottati sia da Svizzera, Svezia e Finlandia considerate ormai un esempio di destinazioni sostenibili. Questo, ci ha dato ulteriore conferma dell’importanza del percorso intrapreso dal 2018 e sostenuto dalle stesse Nazioni Unite tramite il loro UNWTO.

In termini di visibilità ha significato l’accordo con Trentino Marketing con la quale sono state condivise azioni di promozione comunicazione per un importo superiore ai 500 mila euro: intervento mai realizzato in maniera così sostanziale e corposa”.

L’assemblea è stata realizzata alla presenza dell’Assessore Provinciale al Turismo Roberto Failoni che commenta: “prima di tutto complimenti per il lavoro svolto, erano proprio questi gli obiettivi alla base della riforma: far in modo che i territori si mettessero in discussione. Sono molto felice che anche voi abbiate trovato la vostra strada, con tutte le difficoltà del caso, ma testimonianza che si può andare avanti creando sinergie con tutti i diversi comparti non solo turistici di valle. Complimenti ancora per la varietà di collaborazioni messe in campo dalla valorizzazione delle produzioni locali ad iniziare dal progetto simbolo Adotta una mucca sino ai nuovi rapporti siglati con le imprese locali tra tutte le Terme. Molto interessanti le collaborazioni attivate con le amministrazioni pubbliche segno della voglia di condividere progetti di sviluppo del territorio in chiave turistica ma come beneficio in primis per tutti i residenti. Ottima la conferma della sostenibilità tema che sempre di più diventa un impegno di tutto il Trentino.”

Dunque, possiamo concludere considerando questa sfida superata, senza mai dimenticare la necessità di un ulteriore sforzo da parte del cda per trovare un meccanismo che possa coinvolgere maggiormente la compartecipazione dei privati.

L’assemblea si è chiusa con la presentazione degli obbiettivi e strategie future che vedono: “quattro semplici punti su cui lavorare” chiude il presidente Pasqualin “prima di tutto, da qui al 2025 ci prefiggiamo l’obiettivo di un’apertura della destinazione tutto l’anno, siamo già una destinazione aperta da aprile a gennaio e siamo volenterosi nel voler creare servizi nei mesi di bassa stagione, tentando di investire su di un’ospitalità diffusa nei periodi di minor picco turistico. Vogliamo inoltre sviluppare un progetto di visioning con tutto il territorio coinvolgendo i nostri 70 mila residenti per definire le priorità di intervento per coinvolgere in maniera diretta la Provincia. Terzo punto: “Valsugana valle del benessere”; partiamo dalle acque termali per collegarle al benessere psicofisico e puntare poi sul wellfare andando così ad intercettare un nuovo mercato turistico in crescita collegato alla smart working. Altrettanto significato il progetto “Valsugana valle della cultura”: investiamo sulla cultura mettendo in contatto l’alta formazione con nuovi progetti che permetteranno di portare alla luce le unicità culturali della valle.”

Quattro “semplici” punti che vedranno l’Apt della Valsugana Lagorai interamente impegnata nei prossimi 5 anni.