COMUNE DI AVIO (TN) * “ GIOCHIAMO AD AVIO “: « A RICORDO DELL’EVENTO, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONSEGNATO UN CESTO IN LEGNO CON TARGA »

Sabato 14 settembre u.s., si è svolta, su iniziativa dell’assessorato allo Sport presso il centro sportivo U. Calliari, la quinta edizione della manifestazione “Giochiamo ad Avio”.

Una manifestazione nata per volontà di questa Amministrazione di valorizzare l’attività svolta dalle numerose associazioni sportive dilettantistiche che operano nei molteplici impianti sportivi comunali, promuovendo – in questo senso – un pomeriggio dedicato interamente allo sport e offrendo, così facendo, un’importante occasione di presentazione alle famiglie e ai ragazzi e bambini interessati, di tutte le discipline attivate e proposte sul territorio, con l’informazione delle modalità di iscrizione e di frequenza, con la possibilità di conoscere direttamente gli allenatori e di sperimentare l’attività sportiva.

Numerosa la presenza dei ragazzi che accompagnati dalle loro famiglie, dopo essersi cimentati nelle varie discipline sportive, hanno potuto mangiare una gustosa merenda preparata dall’Associazione Donne Rurali.

Alle associazioni sportive che hanno partecipato all’evento è stato, poi, consegnato un piccolo Cesto in legno con targa, quale riconoscimento pubblico dei risultati sportivi raggiunti e ricordo dell’evento.