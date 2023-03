MASE * ACQUA: « CAMBIAMENTI CLIMATICI, IL MINISTRO PICHETTO FRATIN INTERVERRÀ ALLA CONFERENZA ONU DI NEW YORK (DAL 22 AL 24/3) »

14.23 - lunedì 20 marzo 2023

Acqua: Ministro Pichetto interviene alla Conferenza ONU di New York. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto interverrà alla plenaria della Conferenza ONU sull’Acqua, in programma dal 22 al 24 marzo a New York. La seconda Conferenza Mondiale dedicata al tema della risorsa idrica sarà incentrata sulla ricerca di soluzioni sostenibili, in uno scenario globale contemporaneo che ci restituisce un ambiente idrico sottoposto a pressioni crescenti.

I cambiamenti climatici e le condizioni atmosferiche contribuiscono anche nel nostro Paese in modo evidente all’esaurimento della disponibilità di acqua e al deterioramento della qualità della risorsa: una situazione che, specialmente nei Paesi più vulnerabili ed esposti al “climate change”, determina una negazione dello stesso diritto all’acqua.

Il Ministro Pichetto esporrà dunque la posizione italiana e gli impegni in corso sui temi della conferenza: dal rapporto tra acqua e salute alle prospettive di sviluppo, dal contrasto ai cambiamenti climatici alla tutela ambientale, alla cooperazione per la Water Agenda.

Il Ministro aprirà inoltre il “side event” previsto per il 22 marzo, nella giornata mondiale dell’Acqua, organizzato dall’Italia in collaborazione con il World Water Assesment Programme dell’UNESCO, dal titolo Partnerships and Cooperation for Water: The main findings of the United Nations World Water Development Report 2023 and experiences from the countries”.