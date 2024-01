WWF TRENTINO * “CICLOVIA“: « AL VIA LA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA »

09.28 - lunedì 22 gennaio 2024

Ciclovia del Garda? Sì, ma non cosi! Il Coordinamento Interregionale Tutela Garda ha lanciato una campagna di raccolta fondi. Fino ad ora l’attività dei volontari è stata supportata economicamente dagli stessi, ma, dato che le Amministrazioni coinvolte proseguono imperterrite nella redazione dei progetti esecutivi e negli appalti di singoli tratti, ora risulta necessario implementare il fondo cassa per poter procedere al deposito di un esposto, alla realizzazione di un filmato da proporre alle tv e da proiettare in occasione delle conferenze, alla stampa di materiale informativo, ecc.

Chiediamo a tutt* voi che sappiamo essere sensibili alle tematiche della cementificazione e del turismo insostenibile, se potete contribuire alla causa come meglio credete.

QUI il link per ulteriori informazioni.

Se siete più comodi a fare una donazione direttamente con bonifico ecco

l’IBAN del Comitato Salvaguardia Area Lago:

IT82C0801635325000019412961

Causale: donazione raccolta fondi per spese legali ciclovia del Garda

WWF Trentino