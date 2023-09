CLUB ARMONIA * “LA POLVERE GRIGIA”: « PROSEGUE IL RACCONTO DEI GIORNI DOPO IL BOMBARDAMENTO DI TRENTO, A PALAZZO GEREMIA (4/9 – 20.30) »

17.59 - domenica 3 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo l’inatteso successo di pubblico del debutto, prosegue lunedì 4 settembre, ore 20.30 – cortile interno di Palazzo Geremia in via Belenzani, il racconto teatrale, musicale e cinematografico realizzato dal Club Armonia,in collaborazione con “Rinascita di Torre Wanga”, A.N.A., Cassa di Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino e Comune di Trento, nel ricordo del primo bombardamento di Trento del 2 settembre 1943.

Con il titolo: “LA POLVERE GRIGIA”, continua la narrazione di ciò che accadde nei primi tre giorni seguenti al bombardamento, portando a galla storie, ricordi, frammenti ed episodi di quelle ore tremende, quando si iniziò a scavare fra le macerie, a fare “la conta” dei morti ed a deglutire il tremendo sapore della guerra.Ma non solo. Le vicende trentine vengono collocate dentro la cornice degli avvenimenti della guerra in Italia, in Europa e nel mondo, proprio per significare il legame indissolubile fra il grande scorrere delle vicende belliche ed il racconto delle piccole quotidianità individuali e collettive, nella consapevolezza che la storia è sempre la somma di queste due componenti essenziali. Un viaggio nella memoria cittadina quindi, ma anche la riscoperta di episodi che, in qualche modo, hanno toccato tutte le nostre famiglie.

In scena le voci recitanti di: Claudia Furlani, Mariano Degasperi, Marino Degasperi e Renzo Fracalossi, accompagnati dal violino di Michael Isac Girardi, dal pianoforte di Claudio Vadagnini e dalla splendida voce lirica di Victoria Burneo Sanchez, nonchè dalle immagini originali della Fondazione Museo Storico. Assistenza tecnica a cura di Gianni Dorigatti. L’ingresso è libero e gratuito.

*

CLUB ARMONIA