PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FIBRA OTTICA: « LUNEDÌ 3/5 L’INCONTRO TRA L’AD DI TIM LUIGI GUBITOSI, IL PRESIDENTE FUGATTI ED IL SINDACO IANESELLI »

Il giorno 3 maggio, alle ore 12, sarà sottoscritto l’accordo per il passaggio della rete in rame alla fibra ottica nella zona sud di Trento. Lunedì l’incontro tra l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, il presidente Fugatti e il sindaco Ianeselli.

L’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, sarà presente a Trento nella giornata di lunedì prossimo, 3 maggio 2021, in occasione della formalizzazione dell’accordo con la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti, e il Comune di Trento, presente il sindaco Franco Ianeselli, per lo spegnimento della rete in rame di Tim e il passaggio alla rete in fibra ottica nell’area sud della città.

La firma del protocollo d’intesa è prevista alle ore 12 presso la Sala Depero della Provincia autonoma di Trento. I dettagli saranno resi noti nel corso dell’incontro con la stampa che seguirà alla ore 12.15.