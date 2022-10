A.C. TRENTO * SPONSORSHIP: GIACCA, « COLLABORAZIONE CON “MYNET TRENTINO” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023, PRESENZA LOGO A BORDO CAMPO E SUL SITO»

11.31 - martedì 18 ottobre 2022

TRENTO – Mynet Trentino è il nuovo sponsor dell’A.C. Trento per la stagione sportiva 2022-2023: da sempre vicino alle eccellenze del territorio, l’operatore di telecomunicazioni da quest’anno sigla dunque la partnership con la squadra gialloblu, dimostrando il suo pieno supporto nei confronti di uno sport fatto di impegno e sacrificio, e del quale condivide pienamente sia i valori, sia l’attenzione verso i più giovani.

L’accordo garantisce a Mynet Trentino un’ampia visibilità del brand attraverso la presenza del logo a bordo campo, sul sito web della squadra e in occasione dei vari eventi che accompagneranno l’intera stagione sportiva.

«La storia di Mynet Trentino si unisce a quella di una tra le società sportive locali più affermate, seguite ed acclamate, e questo non è certamente un caso – commenta entusiasta il Presidente di Mynet Trentino, Giovanni Zorzoni. – L’accordo con i campioni del Trento Calcio conferma l’impegno della nostra società nei confronti di quegli sport che credono ed investono sul territorio; anche per questo motivo – conclude Zorzoni – tiferemo per la squadra con tutto il nostro entusiasmo».

«Mynet Trentino è un’azienda trentina fortemente radicata sul territorio – queste le parole del presidente gialloblu Mauro Giacca –, che crede nel Trentino e nei suoi valori, esattamente come il Club che ho l’onore e l’onere di presiedere. Per noi è certamente motivo d’orgoglio poter annoverare tra i nostri partner una realtà di tale spessore e mi auguro che in campo i nostri giocatori siano affidabili e veloci come la fibra di Mynet».

—