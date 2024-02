UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * ARCO – CASA CURA EREMO: VARAGONE, « FIRMATO L’ACCORDO SINDACALE, INTRODOTTO UN “FLEXIBLE BENEFIT“ DI MILLE EURO »

16.28 - giovedì 15 febbraio 2024

Uil Fpl Sanità: firmato L’accordo sindacale Casa di cura Eremo di Arco. Giuseppe Varagone Segretario Generale della Uil Fpl Sanità, esprime grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto presso la Casa di Cura Eremo di Arco finalizzato all’introduzione di un flexible benefit del valore di 1000,00 euro e una specifica indennità di rientro a garanzia livelli assistenziali.

Siamo soddisfatti che l’amministrazione di questa struttura abbia accolto in toto le nostre istanze a favore dei lavoratori della struttura sanitaria di Arco. L’accordo prevede l’introduzione di un piano di flexible benefit per il solo periodo che va dal 1/1 al 31/12/ 2024, del valore di euro 1.000,00 (mille/00) suddiviso in 2 periodi (il primo dal 1° gennaio al 30 giugno 500,00 e il 2° dal 1° luglio al 31 dicembre 500,00).

Il suddetto benefit è rivolto come definito dal Ministero della Salute al personale sanitario (infermieri, tecnici di radiologia, fisioterapisti ed ecc…) e al personale di interesse sanitario (O.s.s.) impiegato all’Eremo ed inquadrato nelle categorie da b2 a ds4 del Ccnl vigente. il dipendente beneficiario può scegliere la modalità del benefit in: buoni spesa, rimborso utenze di energie elettrica, idrica, gas naturale, spese per l’affitto della prima casa, spese per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Inoltre abbiamo migliorato l’indennità di rientro a garanzia livelli assistenziali (rientro per malattie). abbiamo concordato di rinnovarlo per ulteriore periOdo di sperimentazione dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2024 con la seguente modifica l’intennità di rientro passa da 25,00 (venticinque/00) a 35,00 (trentacinque/00) la quota fissa, mentre rimane invariata la quota variabile a conguaglio. Conclude Varagone, speriamo che le altre strutture sanitarie accreditate prendano da modello quello che è stato sottoscritto dalla Casa di cura Eremo.

Giuseppe Varagone

Segretario generale della Uil Fpl Sanita’ del Trentino