COORDINAMENTO STUDENTESCO – TRENTO * FLASH MOB: « DOPO IL “SANZIONAMENTO“ AL PALAZZO ISTRUZIONE PAT, MOBILITAZIONE STUDENTESCA IN PIAZZA DANTE VENERDÌ 28/1 (ORE 09.00) »

Venerdì scorso Lorenzo Parelli, uno studente appena 18enne, è morto durante il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. In questi giorni abbiamo fatto sentire la nostra voce, la nostra rabbia nei confronti di un sistema scolastico che ci obbliga a lavorare gratuitamente, ad essere sfruttati, a diventare lavoratori e lavoratrici senza diritti e senza coscienza. Abbiamo sanzionato il palazzo dell’istruzione, centro delle decisioni attorno al sistema scolastico trentino, che ha più che abbracciato i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Da quando è stata introdotta l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria con la riforma della c.d. Buona Scuola, si sono verificati più e più incidenti ai danni di ragazzi anche minorenni, quello di Lorenzo è solo l’ultimo. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: non vogliamo una scuola di soldatini pronti ad un fantomatico “mondo del lavoro”, che trascura la salute fisica e mentale di studenti e studentesse e che è pronta a chiudere di fronte ad una pandemia, mentre le fabbriche e i luoghi di produzione restano aperti.

La nostra scuola forma persone in grado di capire cosa le circonda, aiuta a sviluppare un occhio critico, politico delle cose. È una scuola fondata sulla cura e sull’interdipendenza, che si interessa dei problemi di tutte le persone che la attraversano. Vogliamo costruire un modello di scuola nuovo, che possa disegnare anche un mondo diverso, dove al centro venga posto l’interesse di tutti noi.

Per questo motivo saremo in piazza il 28 gennaio, a far sentire ancora una volta la nostra voce ad un governo provinciale che, quando miriamo alla luna, guarda la vernice.