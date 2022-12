EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM: « “SPANKOX“, LA MAGIA A CASTEL BESENO / OGGI 11/12 APPUNTAMENTO CON “HAL“ DA UN’ALTRA LOCATION DEL TRENTINO »

11.29 - domenica 11 dicembre 2022

PRÏSM: Spankox, magia a Castel Beseno. Se dovessimo scegliere un solo aggettivo per descrivere il concerto di Spankox a Castel Beseno per PRÏSM sarebbe “magico”. Anche le nuvole che circondavano il castello sembravano ipnotizzate dalla pulsante e suggestiva musica di questo artista. Spankox (nome d’arte di Agostino Carollo) è stato il primo e finora unico musicista trentino a ricevere una Nomination ai Grammy Awards (gli “Oscar” della musica). Ha creato apposta per questo evento una serie di composizioni inedite e uniche, ispirate da questo luogo storico ed eseguite completamente live, con strumenti elettronici all’avanguardia, sfidando condizioni meteo al limiti e temperature prossime allo zero. L’evento è iniziato all’ora del tramonto e si è concluso al sopraggiungere della notte, con particolari luci colorate che illuminavano il castello completamente avvolto dalle nuvole.

Questo di ieri 10 dicembre 2022 a Castel Beseno, la più grande fortezza del Trentino, è stato il terzo appuntamento dell’edizione 2022 del Festival PRÏSM (la terza), che propone tutti i giorni alle ore 16.00, fino al 15 dicembre, straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Gli artisti che partecipano a PRÏSM presentano esclusivamente musica originale, composta e prodotta da loro stessi.

Lo spettacolo è stato diffuso in streaming su Facebook Live e YouTube con immagini suggestive e una regia di alto livello. Per chi se lo fosse perso, niente paura: i video dei concerti di PRÏSM rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Basta cliccare su www.festivalprism.com o per vederli. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo.

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, appuntamento con Hal da un’altra fantastica location del Trentino.

Spankox a Castel Beseno in Trentino per PRÏSM