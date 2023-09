LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: SPINELLI, « SENTIAMO DI AVERE LE CARTE IN REGOLA, PER ESSERE LA VERA SORPRESA DI QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE » (PDF CANDIDÀTI)

15.11 - venerdì 22 settembre 2023

DICHIARAZIONE DEL CAPOLISTA ACHILLE SPINELLI: “SAREMO SORPRESA DI CAMPAGNA ELETTORALE. UN ‘REFERENDUM’ SU FUGATTI VOTO A LISTA FUGATTI LA SCELTA PIÙ CHIARA”.

Siamo qui oggi a lanciare definitivamente una sfida elettorale rivolta a tutte e tutti coloro che apprezzano il lavoro del Presidente Fugatti e della sua giunta. Siamo qui a rivendicare quello che in questi anni, affrontando varie emergenze, è stato il Buon Governo del Trentino.

La nostra è una lista con 34 donne e uomini di assoluto valore, espressione di tutti i segmenti della popolazione e dell’intero territorio provinciale. E non mancano, tra coloro che sono in lista con noi, persone con pregresse esperienze amministrative.

Sentiamo di avere le carte in regola per essere la vera sorpresa di questa campagna elettorale in termini di consenso. Lo dimostra l’entusiasmo che ci circonda e le tante adesioni riscontrate nella raccolta delle firme che hanno davvero stupito anche noi per la quantità e la qualità della partecipazione nei pochissimi giorni disponibili a tale scopo.

CANDIDATE E CANDIDATI LISTA FUGATTI PRESIDENTE

1. Spinelli Achille 24/07/1973 Assessore Pat e dottore commercialista

2. Angeli Eleonora 09/04/1977 Consigliera del comune Trento e funzionaria Pat 3. Caciagli Patrizio 08/08/1950 Medico

4. Baldessarelli Roberta 09/10/1955 Commerciante

5. Corso Franco 08/05/1955 Ingegnere impianti a fune

6. Boccanera Marcella 04/04/1956 Pensionata attiva nel volontariato

7. Dal Rì Paolo 12/05/1978 Avvocato

8. Brunet Antonella 02/06/1965 Vicesindaco Primiero e imprenditrice alberghiera

9. Fattor Luca 25/12/1965 Sindaco di Romeno e imprenditore

10. Caliari Samuela 09/06/1975 Direttrice ufficio Pat

11. Franzoi Fabrizio 26/06/1972 Imprenditore agricolo e assicuratore

12. De Scolari Bonatti Claudia 09/04/1974 Avvocato cassazionista

13. Frizzi Gian Luca 18/04/1972 Già Sindaco di Tenno

14. Giordani Maria Lia 02/11/1982 Imprenditrice settore cura della persona

15. Giuliani Federico 26/10/1973 Dottore agronomo e forestale

16. Lanzerotti Marisa 22/06/1968 Amministratore di condominio e agente immobiliare

17. Gottardi Andrea 11/08/1972 Imprenditore settore autotrasporto

18. Leonardi Valentina 14/05/1974 Avvocato

19. Intilla Davide 30/04/1973 Medico chirurgo, oculista

20. Mrich Yasmine 04/11/1996 Formatore settore sicurezza lavoro

21. Moser Michele 23/09/1964 Dottore commercialista

22. Nardon Ingrid 20/03/1974 Operatrice settore enologico

23. Oberburger Roberto 06/11/1969 Imprenditore settore impianti antincendio

24. Pilati Silvia 30/12/1958 Consulente comunicazione e marketing

25. Pintarelli Christian 25/08/1981 Amministratore di condominio

26. Postal Claudia 20/12/1967 Operatrice settore ristorazione

27. Soini Claudio 05/06/1960 Già Sindaco di Ala

28. Radi Laura 19/09/1958 Imprenditrice settore chimica industriale 29. Tamanini Matteo 04/12/1974 Farmacista

30. Tasin Monica 17/12/1981 Ingegnere civile e architetto

31. Tognarelli Giansante 27/10/1960 Già comandante Polizia stradale e vicequestore

32. Tomasi Monica 16/03/1960 Assessore di Dimaro Folgarida e farmacista

33. Turchini Giancarlo 16/05/1970 Imprenditore settore fotografia

34. Villotti Angelica 15/09/1992 Imprenditrice settore lavori stradali e porfid