ANITA * AUTOTRASPORTO: MORELLI, « INCONTRO POSITIVO CON IL MINISTRO SALVINI, ABBIAMO AFFRONTATO LE PROBLEMATICHE PIÙ SPINOSE DEL SETTORE »

16.15 - mercoledì 7 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Tavolo autotrasporto: Positivo e costruttivo l’incontro con il Ministro Salvini. Un clima positivo e costruttivo ha contraddistinto l’incontro del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con le Associazioni dell’autotrasporto convocate nella giornata odierna.

“Ringrazio il Ministro Salvini per l’incontro odierno in cui abbiamo potuto affrontare e discutere insieme le problematiche più spinose del settore. Esprimo apprezzamento per l’impegno del Ministro a calendarizzare degli incontri mensili con le Associazioni sul tema delle regole e per l’attenzione costante che dedica al ricorso contro i divieti austriaci lungo l’asse del Brennero, che auspico sia formalizzato a breve dal Governo italiano” – ha dichiarato il Presidente di ANITA Riccardo Morelli.

ANITA ha posto all’attenzione del Tavolo diverse questioni tra cui: la riforma del Fondo Investimenti Autotrasporto per accelerare la transizione ambientale del settore, la questione dell’attraversamento dei valichi alpini, le possibili implicazioni della crisi del Mar Rosso sul comparto, la salvaguardia dei fornitori di Acciaierie d’Italia.