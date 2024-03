PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL VICEPRESIDENTE GALATEO RICEVE IL NUOVO QUESTORE SARTORI »

18.28 - venerdì 1 marzo 2024

Nel giorno del suo insediamento a Bolzano, il nuovo questore Paolo Sartori ha incontrato il vicepresidente della Provincia Marco Galateo. La notorietà del curriculum del massimo dirigente della Questura è già molto apprezzato dalle istituzioni locali e in sole poche ore dall’inizio del mandato il suo spirito di iniziativa si è fatto notare. Galateo, esprimendo un caloroso benvenuto al questore, ha enfatizzato il ruolo cruciale delle forze dell’ordine come baluardo di sicurezza e ha rinnovato l’impegno a supportare coloro che si adoperano ogni giorno per garantire la legalità, specialmente in un periodo caratterizzato da inammissibili attacchi nei loro confronti, come già espresso nell’aula del Parlamento dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il saluto con il nuovo questore Paolo Sartori segna l’inizio di un mandato all’insegna della collaborazione e del rafforzamento delle misure di sicurezza a Bolzano. Il Vicepresidente Galateo ha sottolineato l’importanza dell’appoggio istituzionale agli agenti delle Forze dell’Ordine, evidenziando la necessità di contrapporsi fermamente a qualsiasi tentativo di delegittimazione recentemente osservato.

“È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute nelle scorse ore a Torino, dove gli agenti di una “volante”, che stavano fermando un irregolare, per condurlo in un centro di rimpatrio, sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo adesso la massima solidarietà trasversale alle Forze dell’Ordine e l’unanime condanna delle violenze fisiche, messe in atto da centri sociali e antagonisti” – È quanto ha dichiarato da Marco Galateo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia.