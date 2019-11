DALZOCCHIO (LEGA) * VIOLENZA DI GENERE: « IL 25 NOVEMBRE UNO SCIALLE ROSSO A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA AL FEMMINICIDIO »

Il protocollo d’intesa “Per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere in Provincia autonoma di Trento” e le due nuove campagne di sensibilizzazione “Uscire dalla violenza si può” sono un esempio delle iniziative messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento dirette alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e l’Assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, hanno fatto il punto sulle azioni avviate dalla Provincia e ribadiscono, ancora una volta, quanto sia importante tenere alta l’attenzione su questo fenomeno.

Un’attenzione che ha l’obiettivo di coinvolgere anche i giovani, come quella diffusa su tutti i mezzi pubblici che attraverso l’utilizzo dello smartphone e di un apposito codice QR punta a sensibilizzare le fasce giovani e quanti utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici.

In questa direzione vanno le iniziative organizzate nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una su molte quella che si terrà il 25 novembre quando arriverà a Trento l’Associazione Donne Federali + (Ex Donne padane) in visita alla nostra città e sfilerà con degli scialli rossi come segnale di “stop alla violenza contro le donne”.

Per creare maggiore consapevolezza in chi la subisce ma anche in chi la esercita. Per far sì che certe azioni distruttive nei confronti di donne e ragazze non rimangano più sotto traccia e impunite. Affinché le stesse non vengano stigmatizzate per il fatto di aver avuto il coraggio di denunciare.

Gli incontri, le conferenze e tutte le iniziative che sensibilizzano l’opinione pubblica a questo genere di reati sono, quindi, per noi di fondamentale importanza per contrastare questa piaga sociale.

Dopo la sfilata per le vie del centro storico di Trento, con l’associazione Donne Federali + ci riuniremo, per un momento di confronto alle ore 15.30, presso la sede della Lega con la presenza dell’Onorevole Vanessa Cattoi, della capogruppo Provinciale Mara Dalzocchio e del Capogruppo in Consiglio Comunale di Trento Bruna Giuliani.

E’ questo quanto dichiarato in una nota stampa dalla Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio