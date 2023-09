QUESTURA TRENTO * SICUREZZA: « COLTELLATE IN PIAZZA DUOMO, LITE TRA DUE TUNISINI »

14.41 - venerdì 22 settembre 2023

Gli uomini della Squadra Volante della Polizia di Stato sono intervenuti ieri sera alle 23.45 per un lite scoppiata tra due tunisini. Uno dei due è stato colpito al volto (in modo non grave) dal connazionale. Entrambi irregolari sul suolo italiano, si sono spostati dalla vicina piazza santa Maria Maggiore, dove hanno litigato, alla vicina Piazza Duomo dove sono stati fermati dagli agenti di Ps.

Il tunisino che ha aggredito era stato espulso da Verona il 18 settembre 2022. Ora per la Legge italiana ha sette giorni per lasciare il nostro Paese.